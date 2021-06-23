2021/06/23 | 12:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن مصادقة محكمة التمييز الاتحادية على قرارات الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة بحق مدير المصرف الزراعي الأسبق ومدير فرعه بمحافظة صلاح الدين سابقاً وعدد من الموظفين فيهما.وقالت الهيئة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بتجريم محكمة التمييز الاتحادية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: المصادقة على أحكام صادرة بحق مدير المصرف الزراعي وفرعه في محافظة صلاح الدين first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: المصادقة على أحكام صادرة بحق مدير المصرف الزراعي وفرعه في محافظة صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: المصادقة على أحكام صادرة بحق مدير المصرف الزراعي وفرعه في محافظة صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).