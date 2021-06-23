رئيس اقليم كردستان يصل العاصمة الاردنية عمان في زيارة رسمية

2021/06/23 | 12:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، إلى عمان اليوم الأربعاء، في زيارة للمملكة يلتقي خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني.وكان في استقبال الضيف، لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، سمو الأمير فيصل بن الحسين، ورئيس لجنة أمانة عمان، ومحافظ … Readmore

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