السعودية تجدد تضامنها مع مصر والسودان بشأن ملف سد النهضة

2021/06/23 | 12:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد السفير السعودي في القاهرة اسامة نقلي أن موقف المملكة واضح وصريح بشأن سد النهضة، وهى داعمة لموقف مصر والسودان المتوازن، فى العمل للوصول لاتفاق يضمن مصالح جميع الأطراف فى المياه، ويضمن عدم وجود نقص بالنسبة للبلدين.

وقال السفير نقلي خلال تصريحات متلفزة مساء أمس الثلاثاء، “عبرنا عن موقفنا بكل صراحة ووضوح، فى خدمة المصالح المشتركة على ضفاف النيل”.

وأشار السفير السعودي إلى أن المملكة العربية السعودية تشهد أكبر طفرة تنموية غير مسبوقة فى تاريخها وتتحرك بمسيرة سريعة جداً، وتشهد مصر نهضة تنموية لم تحدث فى تاريخها، وبوتيرة سريعة لم تشهدها من قبل، ونلمس نتائج ذلك على الأرض وفى جميع القطاعات بين البلدين، وأعتقد أن هناك الكثير من الفرص الواعدة لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين والارتقاء بمستوى آخر أعلى”.

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