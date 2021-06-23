سموتريتش وبن غفير ويورغ هايدر وازدواجية المعايير الاوروبية القبيحة - تيسير خالد

2021/06/23 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تيسير_خالد خاض رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتس مع رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، الانتخابات الاخيرة للكنسيت بقائمة مشتركة بتشجيع من بنيامين نتنياهو ونجحا وأصبحا عضوين في برلمان اسرائيل .



كلاهما فاشي ومن انصار كهانا الارهابي ومن مشجعي باروخ غولدشتاين الذي ارتكب مجزرة الحرم الابراهيمي في الخليل عام 1994 .



يائير لبيد نفسه رئيس حزب " يوجد مستقبل " وزير خارجية اسرائيل ورئيس الوزراء المن ......





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