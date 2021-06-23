بغداد: فتح تحقيق بـ ’اعتداء’ عناصر شرطة على رجل في باب المعظم

2021/06/23 | 12:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه الادعاء العام، الأربعاء، المحاكم المختصة بفتح تحقيق عاجل بشأن اعتداء شرطي على أحد المواطنين في بغداد.

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وذكر عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي في توضيح تابعه "ناس"، (23 حزيران 2021)، أن "جهاز الادعاء العام يوجه المحكمة المختصة بقضايا حقوق الإنسان في الرصافة بفتح تحقيق في قضية اعتداء منتسبين من فوج الطوارئ في قيادة شرطة بغداد على مواطن في منطقة باب المعظم حسب إحالة من مفوضية حقوق الانسان".

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