قوباد طالباني يشيد بدعم بريطانيا لقوات بيشمركة كوردستان

2021/06/23 | 12:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، السفير البريطاني لدى العراق، جيمس تورنتن والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، الذي جاء بمناسبة انتهاء مهام السفير البريطاني جيمس تورنتن والقنصل البريطاني العام في اقليم كوردستان، بحث الجانبان، مستجدات الاوضاع في اقليم كوردستان والعراق والانتخابات التشريعية المقبلة، فيما شكر قوباد طالباني بريطانيا لدورها في دعم اقليم كوردستان ومساندة توحيد قوات بيشمركة كوردستان، وعملية الاصلاحات، متمنيا لهما النجاح في مهامهما المقبلة.

وفي جانب آخر من اللقاء، سلط الضوء على الانتخابات التشريعية لعام 2021، اكد الجانبان ضرورة اجراء انتخابات تضمن الاستقرار السياسي وتشكيل حكومة تنال ثقة الجميع.

في ختام اللقاء، اعرب الوفد البريطانني عن دعم بلاده لتوحيد قوات بيشمركة كوردستان والالتزام بتوفير مزيد من الدعم لاقليم كوردستان.

PUKmedia ترجمة

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