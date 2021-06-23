2021/06/23 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | النفط: إيرادات الشهر الماضي بلغت 5 مليارات و917 مليونا و932 ألف دولار

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