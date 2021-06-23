التخطيط تكشف عن نظام للموارد البشرية ورواتب موحدة للدولة

2021/06/23 | 12:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعدّ الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة

التخطيط، اليوم الاربعاء، نظاما

للموارد البشرية ورواتب موحدة للدولة.

وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام

في الجهاز نداء عبد الله في تصريحات

للصحيفة الرسمية، إن "ا

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