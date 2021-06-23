2021/06/23 | 13:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تمثل سلالة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا، والتي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، الآن أكثر من 20 بالمئة من الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين.وحذر الدكتور […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الولايات المتحدة..



المتحور “دلتا” يمثل 20 % من إصابات كورونا المركز الخبري الوطني.

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