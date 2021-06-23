مجلة بريطانية تكشف عن تنسيق إيراني – إسرائيلي في قصف مفاعل تموز

2021/06/23 | 13:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مجلة (Air enthusiast) البريطانية عن ان إيران نسقت مع إسرائيل لتنفيذ الهجوم على مفاعل تموز في حزيران من عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين.

وقالت المجلة أن ايران كانت تخشى ايضاً مفاعل تموز، لهذا نسقت لعمليتين لاحقتين مهدت الطريق للهجوم الإسرائيلي على المفاعل، اذ قامت طائرة فانتوم إيرانية في تشرين الثاني الف وتسعمائة وثمانين صوراً عن قرب للمفاعل تم نقلها الى إسرائيل، ومن ثم في نيسان من عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين دمر هجوم إيراني جزء كبير من أسطول القاذفات الاستراتيجية العراقية في قاعدة أج ثري الجوية في غرب العراق والتي كان من الممكن استخدامها للرد على إسرائيل.

ونشرت المجلة البريطانية مخططات ورسومات تفصيلية لمحطة الطاقة النووية، بالإضافة إلى مسار الرحلة الذي كان على سلاح الجو الإسرائيلي أن يتخذه عند اقترابه من الهجوم على مفاعل تموز.

يشار الى انه عملية اوبرا او عملية بابل نُفذت في السابع من حزيران عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين، وأسفرت عن تدمير المفاعل العراقي الذي كان قيد الإنشاء جنوب شرق بغداد، بعد أن تسببت عملية السيف المحروق الإيرانية بأضرار طفيفة في نفس المنشأة النووية في العام السابق للعملية الاسرائيلية .

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