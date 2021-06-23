العمل النيابية تحدد موعد التصويت على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

2021/06/23 | 13:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - محمد الطالبي

أعلنت لجنة العمل النيابية، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال سيصوت عليه ضمن الدورة البرلمانية الحالية.

وقالت عضو اللجنة انسجام الغراوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تمَّت قراءته قراءة أولى، وبدأنا بالقراءة الثانية، ولكن هناك الكثير من التعديلات على هذا القانون".

وأضافت أن "القانون سيعدل بالشكل الصحيح في لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، وسيصوت عليه في القريب العاجل ضمن الدورة البرلمانية".

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في الأول من آيار الماضي، أن الحكومة تعمل على تطوير قانون الضمان الاجتماعي.

فيما اشار وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي الى أن احترام حق العمال يكون عبر تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.

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