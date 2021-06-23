القبض على 18 شخصا أجنبيا مخالفا لقانون الإقامة في البصرة

2021/06/23 | 13:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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القت مفارز مديرية شؤون الإقامة في محافظة البصرة القبض على (١٨) شخصا اجنبيا من مختلف الجنسيات

لمخالفتهم شروط قانون اقامة الاجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧.

ونوهت المديرية في بيان الى أن “الجهود مستمرة في ملاحقة الاجانب المخالفين، وتهيب بالمواطنين الأعزاء بعدم ايواء الاشخاص الاجانبالمخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام“.

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