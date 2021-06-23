أيُها الرئيس..!

2021/06/23 | 13:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمير داود حنوش قبل ان تعتذروا من الفقراء..توقفوا يادهماء السياسة عن إهانة عقولنا بأكاذيبكم وخداعكم وأنتم تتحدثون عن الفقراء ومكافحة الفساد، وتأكدوا ان نوبات الضحك الهستيري تدمع عيوننا ونحن نسمع منكم انكم ماضون في الاصلاح مع اننا نعلم جيداً انكم … Readmore

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