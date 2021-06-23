تربية ذي قار تحدد معوقات عملية التعليم وتعلق بشأن عودة الدوام الحضوري

2021/06/23 | 13:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حددت مديرية تربية ذي قار، الاربعاء، عدة معوقات تقف امام العملية التربوية والتعليم في المحافظة، مشيرة الى ان عودة الدوام الى وضعه الطبيعي مرهون بالوضع الصحي للبلاد.

وقال مدير تربية ذي قار رياض العمري، في تصريح لـNRT عربية، اليوم (23 حزيران 2021) ان العملية التربوية والتعليمية في العراق بشكل عام وفي ذي قار بشكل خاص تواجه مشاكل عديدة، في مقدمتها البنى التحتية".

وتابع: "حينما نتكلم عن ذي قار فأن الدوام فيها ثلاثي وثنائي وقد يصل في بعض المناطق إلى دوام رباعي، وهذا يعد عائقا كبيرا أمام تقدم العملية التربوية"، مضيفا ان "موضوع الدوام الإلكتروني أو الحضوري بحد ذاته يعد عائقا أيضا في تقدم العملية التربوية".

وفيما يخص موضوع عودة الدوام إلى وضعه الطبيعي، اشار العمري الى أن الدوام الحضوري مرتبط بالوضع الصحي للبلد ومرهون بما يصدر من خلية الازمة".

واشار الى ان "الدوام في القرى والارياف جرى حضوريا وذلك بسبب عدم وجود شبكات للإنترنت في تلك المناطق"، مؤكدا الى ان الدوام في الأرياف سيبقى حضوريا".

وحول موضوع المحاضرين اوضح العمري انه تم التعاقد مع محاضري ذي قار وإكمال قرص الكلف المالية وسيرسل بعد يوم غد إلى وزارة التربية ليتم بعدها صرف المبالغ لهم"، مثمنا "دور المحاضرين وجهودهم في تقدم العملية التعليمية في المحافظة".

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