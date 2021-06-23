الادعاء العام يحرك دعوى ضد قوة من الشرطة في بغداد

2021/06/23 | 13:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، الأربعاء، تحريك دعوى ضد قوة من الشرطة من قبل الادعاء العام على خلفية حادثة اعتداء على مواطن.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان، 23 حزيران/يونيو، إنّ "جهاز الادعاء العام وجه المحكمة المختصة بقضايا حقوق الإنسان في الرصافة بفتح تحقيق في قضية اعتداء منتسبين من فوج الطواريء في قيادة شرطة بغداد على مواطن في منطقة باب المعظم".

وأضاف البياتي، أنّ "القضية فتحت بحسب إحالة من مفوضية حقوق الانسان".

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