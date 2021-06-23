2021/06/23 | 13:23 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأربعاء 23 يونيو 2021 | 12:58 مساءً | عدد القراءات : 26

نيجرفان بارزاني يصل الى عمان

وصل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إلى عمان اليوم الأربعاء، في زيارة للاردن يلتقي خلالها ملك الاردن عبدالله الثاني.

وكان في استقباله ، لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، عدد من المسؤولين في المملكة والسفير العراقي لدى الاردن

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