التعليم تحدد الفئات المشمولة بالتقديم للدراسات العليا وموعد الامتحان التنافسي

2021/06/23 | 13:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي، اليوم الاربعاء، انها قررت فتح

باب التقديم والتنافس في الدراسات

العليا للعام الدراسي 2021/2022 اعتبارا من

الرابع والعشرين من شهر حزيران الحالي

ولغاية الأربعاء

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