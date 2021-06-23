2021/06/23 | 13:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت لجنة الصحة والبيئة النيابية،

اليوم الاربعاء، توضيحاً معززاً

بالأرقام بشأن الدرجات الوظيفية

المخصصة للكوادر الطبية والصحية

والتمريضية، نافية ما ورد في التصريحات

الأخيرة للّجنة المالية النيابي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تحسم الجدل بشأن الدرجات الوظيفية المخصصة للكوادر الطبية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تحسم الجدل بشأن الدرجات الوظيفية المخصصة للكوادر الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).