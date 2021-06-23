2021/06/23 | 13:23 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصدرت لجنة الصحة والبيئة النيابية،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تحسم الجدل بشأن الدرجات الوظيفية المخصصة للكوادر الطبية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اليوم الاربعاء، توضيحاً معززاً
بالأرقام بشأن الدرجات الوظيفية
المخصصة للكوادر الطبية والصحية
والتمريضية، نافية ما ورد في التصريحات
الأخيرة للّجنة المالية النيابي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تحسم الجدل بشأن الدرجات الوظيفية المخصصة للكوادر الطبية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تحسم الجدل بشأن الدرجات الوظيفية المخصصة للكوادر الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).