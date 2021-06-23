2021/06/23 | 13:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أغلب محطات تعبئة وقود السيارات في

العاصمة العراقية بغداد، اليوم

الاربعاء، فقدان مادة "البنزين المحسن".

واضحت غالبية محطات الوقود في العاصمة

بغداد، اليوم، خالية من مادة البنزين

المحسن، ووفقاً لبع

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