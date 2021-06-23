2021/06/23 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وجه النائب محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، سؤالا برلمانيا الى وزير الزراعة عن ارتفاع الاسعار ومبررات عدم فتح الاستيراد لإعادة التوازن في الاسعار.وذكرت وثيقة وحصل عليها “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



سؤال برلماني إلى وزير الزراعة المركز الخبري الوطني.

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