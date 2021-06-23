2021/06/23 | 13:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني صعد مؤشرا بورصة موسكو والروبل الروسي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وترافق ذلك مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.وبحلول الساعة 11:16 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بورصة موسكو والروبل الروسي في المنطقة الخضراء المركز الخبري الوطني.

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