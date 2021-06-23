الوزارة تعلن عن الايرادات المتحققة خلال الشهر الماضي

2021/06/23 | 13:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آيار الماضي.وذكرت الوزارة في بيان، أنه “بحسب الاحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام ( 89) مليونا (881) الفا و(268) برميلاً ( تسعة وثمانون مليونا وثمانمائة وواحد وثمانون الفا ومئتان وثمانية وستون برميلا)، […]

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