بالصور .. بارزاني يلتقي العاهل الاردني وتم التباحث حول القضايا ذات الإهتمام المشترك

2021/06/23 | 13:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبل العاهل الأردني عبد الله الثاني في مقر إقامته في العاصمة عمان ظهر اليوم الأربعاء رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.وبدأ الجانبان بعقد اجتماع مشترك سيبحثان خلاله عددا من القضايا ذات الإهتمام المشترك.ووصل رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني صباح اليوم … Readmore

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