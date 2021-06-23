وفاة مدرب المنتخب الوطني بالملاكمة متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

2021/06/23 | 13:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي مدرب المنتخب الوطني بالملاكمة ماجد نعيم، بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وذكرت اللجنة الأولمبية في بيان أن “الوسط الأولمبي العراقي، وأسرة اتحاد الملاكمة، فوجعوا بخبر وفاة مدرب المنتخب الوطني بالملاكمة ماجد نعيم الذي وافاه الأجل صباح اليوم، متأثراً بمضاعفات إصابته بفايروس كورونا”.

وأضافت الاولمبية، أن “الراحل كان نموذجاً سامياً في الخلق الرياضي ومدرباً مخلصاً لأبنائه اللاعبين، وأكاديمياً وتربوياً فاضلاً”.

يذكر ان نعيم توفي عن عمر ثلاثة وخمسين عاماً.

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