إيران مستاءة بعد الحظر الأمريكي على مواقعها الإعلامية

2021/06/23 | 13:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت إيران اليوم الأربعاء على لسان مسؤول في الرئاسة، إغلاق واشنطن المواقع الالكترونية لعدد من وسائل الإعلام المرتبطة بها، معتبرة ذلك خطوة “غير بناءة” في ظل المباحثات لإحياء الاتفاق حول برنامج طهران النووي.

وقال مدير مكتب الرئيس حسن روحاني، محمود واعظي، في تصريحات متلفزة “سنلجأ الى كل الوسائل القانونية للتحرك بطريقة متبادلة، لإدانة هذه الخطوة وأيضا كشف هذه السياسة الخاطئة من الولايات المتحدة، والتي تبدو غير بناءة في حين تجرى مباحثات بشأن الاتفاق حول البرنامج النووي”.

كما وصف دبلوماسي إيراني في الأمم المتحدة حجب الولايات المتحدة لمواقع إيرانية بأنه “غير قانوني”.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن الدبلوماسي القول إنه سيتم متابعة الأمر عبر القنوات القانونية.

وأكد الدبلوماسي الإيراني احتجاج بلاده “على الإجراء الأمريكي غير القانوني والبلطجي”، وقال إنه “مؤشر على محاولة الولايات المتحدة لتقييد حرية التعبير”.

وظهرت رسالة على العديد من المواقع الإخبارية الحكومية الإيرانية تفيد بأنها “تخضع لسيطرة حكومة الولايات المتحدة”.

وأعلنت وزارة العدل حجب 33 موقعا على شبكة الإنترنت تابعة لـ “هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني” التي تمولها الحكومة الإيرانية، و3مواقع تابعة لميليشيات كتائب حزب ”كتائب الله العراق“ المدعومة من إيران، وكذلك “المسيرة نت” التابعة لميليشيات الحوثي.

وشمل قرار الحجب عشرات المواقع الإخبارية التابعة لقنوات فضائية عراقية ولبنانية ويمنية تمولها إيران تحت مسمى “محور المقاومة”.

ومن بين القنوات الإيرانية التي تمت مصادرة نطاقها قناة “العالم” الإخبارية الناطقة باللغة العربية، وقناة “برس تي في” الناطقة بالإنجليزية.

ومن جهة أخرى، نقلت هيئة الإذاعة الأمريكية الناطقة باللغة الفارسية، عن مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي قوله إن “الحظر استهدف نطاقات مواقع متعلقة بإيران”.

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