تظاهرة غاضبة تغلق الطريق الرئيس بين السليمانية وكركوك (صورة)

2021/06/23 | 13:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أغلق متظاهرون غاضبون، الأربعاء، الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي كركوك والسليمانية.

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وذكر مراسل "ناس" (23 حزيران 2021)، أن متظاهرين أغلقوا الطريق في منطقة بازيان، احتجاجاً على انقطاع التيار الكهرباء، وسوء الخدمات.

وأظهرت صورة تكدس المركبات والشاحنات على الطريق الرئيس الرابط بين مدينة السليمانية ومحافظة كركوك.

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