النفط تعلن تحقيق إيرادات باكثر من 5 مليارات دولار خلال آيار

2021/06/23 | 13:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آيار الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام ( 89) مليونا (881) الفا و(268) برميلاً ( تسعة وثمانون مليونا وثمانمائة وواحد وثمانون الفا ومئتان وثمانية وستون برميلا)، بايرادات بلغت ( 5 ) مليار و( 917 ) مليون و (932) الف دولار (خمسة مليارات وتسعمائة وسبعة عشر مليونا وتسعمائة واثنان وثلاثون الف دولار) .

وذكرت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (86) مليون و(820) الف و ( 355 ) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) مليونا و(60) الفا و(913) برميلا .

واضاف البيان: ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (32) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد ( 65.842 ) دولارا .

PUKmedia عن اعلام الوزارة

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