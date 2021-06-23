القضاء المصري يحكم باعدام عراقي خطط لاغتصاب زوجته وفضحها! (صور)

2021/06/23 | 13:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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بعد عام على حادثة مقتل الطالبة في كلية العلوم إيمان عادل، والتي في حينه هزت الرأي العام بتفاصيل صادمة عن الزوج، أصدرت محكمة جنايات المنصورة في مصر قرار إعدام العراقي المدان حسين محمد عبدالله.



ماذا في التفاصيل؟

في قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية، وجدت ابنة الـ21 عاما جثة في منزلها الزوجي.



كانت آثار الإعتداء الجسدي عليها أول الأدلة لإدانة الزوج.



وبعد التحقيقات إعترف بما صدم المصريين الذين تعاطفوا مع طفلة الطالبة التي قدر لها أن تنشأ يتيمة.

وفي اعترافات الزوج العراقي، حسين محمد عبدالله، أنه دخل في علاقة مع امرأة أراد الزواج بها، إلا أن خوفه من مطالبة إيمان بحقوقها دفعه لاستئجار عاطل عن العمل لاغتصاب الزوجة وتصوير فعلته وفضحها في قريتها.

وبدأ المخطط بدخول امرأة منقبة إلى المنزل، تبين أنها المعتدي ويدعى أحمد رضا الشحات، وبينما حاولت المقاومة ضربها بعنف إلى أن فقدت وعيها وتوفيت لاحقا.

وحكمت المحكمة بإعدام المدان الثاني في الجريمة، فيما قال القاضي "إن هذه الجريمة أوجعت قلوب المصريين".

وكشفت مقاطع من كاميرا مراقبة، العام الماضي، لحظة دخول المعتدي إلى منزل الضحية بعد مغادرة الزوج، متنكرا بلباس امرأة منقبة.

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