إحصائية ببيانات النفط النهائية لشهر أيار

2021/06/23 | 13:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة النفط، مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر أيار/مايو الماضي.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "بحسب الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام ( 89) مليونًا (881) ألفًا و(268) برميلًا (تسعة وثمانون مليونًا وثمانمائة وواحد وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية وستون برميلًا)، بإيرادات بلغت (5) مليار و(917) مليون و(932) ألف دولار (خمسة مليارات وتسعمائة وسبعة عشر مليونًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ألف دولار)".

وأشارت الإحصائية إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيار/مايو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (86) مليون و(820) ألف و(355) برميلًا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) مليونًا و(60) ألفًا و(913) برميلًا".

وبينت الإحصائية أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (32) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

وأشارت إلى أن "معدل سعر البرميل بلغ (65.842) دولارًا".

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