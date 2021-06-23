2021/06/23 | 13:54 - المصدر: عين العراق

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الأخبار الدولية

الأربعاء 23 يونيو 2021 | 01:41 مساءً | عدد القراءات : 14

الأركان الروسية: مدمرة بريطانية انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة

قال فاليري غيراسيموف رئيس الأركان العامة للجيش الروسي، إن المدمرة البريطانية "دراغون"، انتهكت حق المرور السلمي عبر المياه الإقليمية الروسية بالقرب من سيفاستوبول في أكتوبر 2020.

وذكر رئيس الأركان الروسية، أن هذه المدمرة البريطانية تحمل صواريخ "هاربون" المضادة للسفن.

وأضاف غيراسيموف، في كلمته أمام مؤتمر موسكو للأمن الدولي: "قامت المدمرة البريطانية دراغون بتنفيذ عملية عبور وكانت خلال ذلك تشع وتعمل فيها محطات رادار مراقبة الأسلحة وكشف الأهداف الجوية، منتهكة حق المرور السلمي عبر المياه الإقليمية لروسيا على بعد 22 كيلومترا غرب سيفاستوبول".

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