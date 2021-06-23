النقل تطرح مشروع سككي جديد للاستثمار

2021/06/23 | 13:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدرس وزارة النقل إحالة مشروع شبكة سكة

حديد (الفاو – فيشخابور) وصولاً الى

تركيا للاستثمار ضمن خطة اعدتها لتفعيل

الربط السككي مع دول الجوار.

وقال مدير الشركة العامة للسكك الحديد

طالب جواد الحسيني في تص

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