2021/06/23 | 13:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني سجلت محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، قفزة كبيرة بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الماضية.وقال مصدر طبي، لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 505 اصابات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموجة الجديدة..



طفرة كبيرة بإصابات كورونا في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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