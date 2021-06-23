2021/06/23 | 14:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن إغلاق مواقع إعلامية تابعة لطهران، يعد محاولة منهجية من قبل الولايات المتحدة لتقويض حرية التعبير.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الإيرانية تتوعد بملاحقة واشنطن قانونيا المركز الخبري الوطني.

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