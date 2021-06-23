إيران: واشنطن وافقت على رفع العقوبات النفطية وشطب أسماء شخصيات من القائمة السوداء

2021/06/23 | 14:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت إيران الأربعاء أن واشنطن وافقت خلال محادثات فيينا على رفع كل عقوبات النفط والشحن المفروضة على الجمهورية الإسلامية وشطب أسماء بعض الشخصيات البارزة من القائمة السوداء.

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ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن محمود واعظي رئيس مكتب روحاني قوله "تم التوصل لاتفاق على رفع كل عقوبات التأمين والنفط والشحن التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب".

وأضاف "سيتم رفع حوالي 1040 من العقوبات التي تعود إلى عهد ترامب بموجب الاتفاق.



كما تم الاتفاق على رفع بعض العقوبات على أفراد وأعضاء في الدائرة المقربة من المرشد".

يتبع..

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