2021/06/23 | 14:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فند خبير في شؤون البايلوجية والفايروسات البيئة يوم الاربعاء، 3 اشاعات خاطئة حول متلقي اللقاح المضاد لفايروس كورونا.

وقال الدكتور حيدر معتز محي الخبير في الشأن البايولوجي والفايروسات البيئية خلال تصريح خاص لـ PUKmedia: ان الاشاعة الاولى، هي عن وفاة متلقي لقاح كورونا بعد 5 اعوام من التطعيم، موضحا، انه لا توجد احصائيا تثبت ذلك لان اللقاح لم يبلغ سنة واحدة من حيث تلقي الجرعة الاولى والثانية، والاشاعة هذه هي تشويه للحقائق والعلمية ومن المحتمل ان مصدر الاشاعة شركات لم تحصل على موافقة منظمة الصحة والغذاء الامريكي.

واضاف: ان بخصوص الاشاعة الثانية، فان الكمامات ضرورية جدا لمتلقي اللقاح المضاد، لافتا الى انه لم نصل الى نسبة 60% لحد الان وجميع الدول بمراحل اولية من التطعيم والتلقيح، وبالامكان عدم استخدام الكمامات عند وصول الى نسبة 70%، وهي ضرورية جدا للجميع.

وبين، بخصوص تأثير اللقاح المضاد لفايروس كورونا على كمية الحيوانات المنوية، لاتوجد لحد الان اية دراسة بحثية وعملية تثبت تأثير اللقاح السلبي على الحيوانات المنوية، مؤكدا ان الجدل ليس علميا ولا جديد يثبت ذلك.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 اشاعات لا تصدقها حول اللقاح المضاد لكورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 اشاعات لا تصدقها حول اللقاح المضاد لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).