2021/06/23 | 14:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية،

الأربعاء، أن إغلاق مواقع إعلامية

تابعة لطهران، يعد محاولة منهجية من قبل

الولايات المتحدة لتقويض حرية التعبير.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية،

سعيد خطيب زاده، ردا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الإيرانية تتوعد بملاحقة واشنطن قانونيا: إغلاق مواقع إعلامية عمل بلطجي يقوض حرية التعبير) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الإيرانية تتوعد بملاحقة واشنطن قانونيا: إغلاق مواقع إعلامية عمل بلطجي يقوض حرية التعبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).