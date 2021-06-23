أول موجة صيفية تجتاح العراق ودرجات الحرارة تتجاوز الـ50 مئوية

2021/06/23 | 14:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، تعرض

العراق لأول موجة صيفية تتراوح معها

درجات الحرارة بين 50 مئوية فما فوق في

بعض المناطق اعتبارا من مطلع الأسبوع

المقبل، مشيرا إلى أن هذه الموجة ستستمر

لأيام.

وقال عطية

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