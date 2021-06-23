2021/06/23 | 14:26 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 23 يونيو 2021 | 02:23 مساءً

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التجارة تعلن إضافة الفاصوليا البيضاء للسلة الغذائية وتحدد موعد توزيعها

التجارة تعلن إضافة الفاصوليا البيضاء للسلة الغذائية وتحدد موعد توزيعها

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