المستشار صالح يعلق حول ضخ مئات المليارات من قبل البنك المركزي العراقي

2021/06/23 | 14:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، عن أهمية مبادرة البنك المركزي الأخيرة، وفيما بيَّن أنها تهدف لتمويل مجمعات سكنية للطبقات محدودة الدخل، أكد أنَّ المبادرة تمثل هدفاً استراتيجياً بتحريك سوق العمل.وقال صالح، للوكالة الرسمية، إن “السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي خلال السنوات الأخيرة سايرت التغيُّرات التي شهدتها السياسات […]

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