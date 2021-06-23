عاجل | البارزاني: نثمن علاقة الإقليم التاريخية مع المملكة الأردنية ونتطلع إلى تطويرها

2021/06/23 | 14:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– البارزاني: نثمن علاقة الإقليم التاريخية مع المملكة الأردنية ونتطلع إلى تطويرها.

– البارزاني: بحثنا مع الملك عبد الله الثاني الأعمال المشتركة والتحديات التي تواجه المنطقة.

– نيجيرفان البارزاني: سعيد بلقائي مع جلالة الملك عبد الله الثاني في عمان.

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