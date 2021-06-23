2021/06/23 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تحدث رئيس مؤسسة “روس آتوم” للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشوف، اليوم الأربعاء، عن مفاوضات الشركة الروسية مع الجانب العراقي حول بناء مفاعلات نووية بتقنية روسيا في العراق.وقال ليخاتشوف، إن “روس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تستعد لتوقيع وثائق تعاون نووي مع بغداد لـ “أغراض سلمية” المركز الخبري الوطني.

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