العراق: وصول قوات قتالية كبيرة معززة بالاسلحة الثقيلة الى هذه المحافظة

2021/06/23 | 14:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي، الاربعاء، وصول قوات قتالية كبيرة معززة بالاسلحة الثقيلة الى قواطع المحافظة.

وقال الماجدي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، |(23 حزيران 2021)، ان "التعزيزات العسكرية تتكون من قوة قتالية مـن الـضباط والـمقـاتلين، والآلـيات ومراتب جدد إلى قواطع محافظة البصرة".

ومن جانب متصل، ذكر الماجدي ان "أهم النتائج لزيارة السيد رئيس أركان الجيش إلى مقر قيادة عمليات البصرة هو تعزيز القيادة من الموارد البشرية ضباط ومراتب واسلحة وآليات حديثة".

واضاف، انه "يعزز القوات الامنية بقوة إضافية ودماء جديدة وقدرات عالية في المناورة".

واوضح الماجدي، أن "قوات الشرطة الاتحادية التي وصلت إلى المحافظة ستشارك وبشكل فعلي في مطاردة المطلوبين للقضاء عليهم وفرض سلطة القانون ضمن قاطع المسؤولية"، مشيرا الى انه "سيكون هناك دعم اضافي آخر لقدراتنا الأمنية خلال الفترة المقبلة".

N.A

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