كم بلغ عدد النازحين الذين يحق لهم المشاركة بالانتخابات؟

2021/06/23 | 14:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الذين حدثوا البيانات البايومترية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، أن 120 ألف نازح فقط سيحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة.

وقال مدير مكتب المركز حازم الرديني في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الانتخابات التي ستجري في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل سيشارك فيها 120 ألف نازح فقط ممن حدثوا بياناتهم البايومترية وفقًا لقانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 والذي نص على تصويت النازحين وفق البطاقات البايومترية حصرًا".

وأضاف أن "هذه العملية ستكون الأكثر تنظيمًا من الانتخابات السابقة"، مبينًا أن "النازحين والقوات الأمنية سيحق لهم التصويت لمن حدثوا بياناتهم البايومترية فقط".

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