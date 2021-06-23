2021/06/23 | 14:58 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 23 يونيو 2021 | 02:43 مساءً

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شركة المعارض تعقد اجتماعاً لبحث آلية منح اجازات الاستيراد للمواد الكيمياوية

اعلنت وزارة التجارة، الأربعاء، بأن شركة المعارض العراقية تعقد اجتماعاً مع ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والاجهزة الامنية المعنية، للبحث حول آلية ضوابط منح اجازات الاستيراد للمواد الكيمياوية.



وذكر بيان للشركة، أن "في مقر الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية عقد اجتماعاً مع مدير قسم الاستيراد في الشركة ضم ممثلي الاجهزة الامنية المعنية وممثلي وزارات الصحة والبيئة ، الزراعة ، التخطيط، فضلا عن هيئة المنافذ الحدودية وهيئة الرقابة الوطنية والتنمية الصناعية ونقابة الكيمياويين العراقيين لبحث تحديث وتعديل الية وضوابط اصدار اجازات الاستيراد للمواد الكيمياوية والمزدوجة والخطرة ومتابعة المستخدم النهائي".



وقال مدير عام الشركة، سرمد طه سعيد، إن "الغرض من هذا الاجتماع هو الوقوف على الآراء والملاحظات المطروحة من قبل ممثلي تلك الوزارات والأجهزة الأمنية وما يلاقوه من مشاكل ومعوقات في تنفيذ التعليمات الواردة من الامانة العامة لمجلس الوزراء".



واشار ان "وزارة التجارة متمثلة بشركة المعارض العراقية وبالتعاون مع كافة الجهات القطاعية والامنية وباشراف مباشر من قبل مستشارية الامن الوطني أعدت تلك الآلية كونها الجهة التنسيقية لهذا الملف".



واوضح، ان "الاجتماع تناول ايضاً الملاحظات التي حددتها الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية حيال كل وزارة وما يترتب عليهم من منح الموافقات الأصولية في استيراد المواد الكيمياوية ، ودور الأجهزة الأمنية في تدقيق القيود الامنية للشركات المستوردة للمادة الكيمياوية".

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