2021/06/23 | 15:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء، تفاصيل مشروع الهواتف الأرضية والمناطق التي ستطبق عليها المشروع.وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني، في تصريح صحفي، إن “العمل جارٍ على إعادة العمل في الهواتف الأرضية مشروع (فايبر تو هوم)”.وأضاف أن “التجربة ستكون في مناطق عدة من جانب الكرخ ببغداد، مثل حي الجامعة والعدل وغيرهما”. مبيناً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تحدد المناطق المشمولة بمشروع “الهاتف الأرضي” في بغداد) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تحدد المناطق المشمولة بمشروع “الهاتف الأرضي” في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).