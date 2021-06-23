ما الذي يجعل من مشكلة الاغتراب غير قابلة للحل فلسفيا؟ - زهير الخويلدي

2021/06/23 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي مقدمة:"الفلسفة وعي بالاغتراب ومحاولة في ايجاد شروط التحرر منه"يحدد مفهوم الاغتراب نوعًا مميزًا من المرض النفسي أو الاجتماعي؛ أي واحدة تنطوي على مشكلة الفصل بين الذات والآخر التي تنتمي معًا بشكل صحيح.



وبهذا المفهوم، يبدو أنه يلعب دورًا تشخيصيًا إلى حد كبير، وربما يظهر أن شيئًا ما منحرف في المجتمعات الليبرالية والفلسفة السياسية الليبرالية.



عادةً ما تنتقي نظريات الاغتراب مجموعة فرعية من عمليا ......





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