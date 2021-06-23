2021/06/23 | 15:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قد يكون كوكب الزهرة أكثر الكواكب سخونة في نظامنا الشمسي، لكن الأدلة الجديدة تشير إلى أنه قد تكون له قواسم مشتركة مع الأرض.وحسب ما ذكر موقع “ساينس أليرت”، فإن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “خاصية غير متوقعة” على كوكب الزهرة المركز الخبري الوطني.

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