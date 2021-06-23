رئيس وزراء إيطاليا: سلالات كورونا قد ترجئ تخفيف القيود

2021/06/23 | 15:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اليوم الأربعاء من أن سلالات فيروس كورونا يمكن أن ترجئ تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الفيروس.

وقال دراجي للنواب إن الوضع الوبائي في إيطاليا تحسن بشدة، ولكن يجب عدم التخلي عن الحذر، خاصة في ظل ظهور سلالة دلتا الأكثر قدرة على الانتشار في مناطق حول العالم.

وأضاف” علينا أن نحافظ على التأهب والسيطرة على انتشار سلالات جديدة وخطيرة، مما قد يتسبب في إبطاء خطط إعادة الفتح والحد من الاستهلاك والاستثمار”.

ويشار إلى أنه ابتداء من الأسبوع المقبل، ستلغى إيطاليا إلزامية ارتداء الكمامات في المناطق المفتوحة في الأماكن التي يطلق عليها ” المناطق البيضاء” التي تغطي معظم إيطاليا والتي تنخفض فيها خطورة الاصابة بفيروس كورونا.



وسيستمر وجوب ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة مثل المحال والمتاحف والسكك الحديدية والقطارات.

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