وزير المالية يناقش الرؤية الاستراتيجية لثلاثة قطاعات

2021/06/23 | 15:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

اعلنت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، عن مناقشة الوزير علي علاوي الرؤية الاستراتيجية لثلاثة قطاعات.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) : إن "الوزير علي عبد الأمير علاوي ترأس اجتماع الجلسة الثانية عشر والخاصة بلجنة اعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط للاعوام 2022-2024 بحضور كل من مستشاري رئيس الوزراء والنائبة محاسن حمدون ووكيل وزارة التخطيط ومستشار الوزارة وعدد من المدراء العامين للوزارة والوزارات ذات العلاقة"، مبينة أن "الاجتماع ناقش التقرير المقدم من قبل وزارة الزراعة والمتضمن الرؤية الإستراتيجية للوزارة والخطط المستقبلية الهادفة الى دعم وتطوير القطاع الزراعي وتحديد العقبات الراهنة وايجاد الحلول بما ينسجم مع متطلبات النهوض بالواقع الزراعي وصولا الى تحقيق الإكتفاء الذاتي المستدام من الانتاج عبر الاستثمار الأمثل لمقومات القطاع الزراعي الواسعة".

وأضافت أن "الاجتماع بحث أيضا تقرير وزارة الصحة بشأن رؤية الوزارة وإستراتيجيتها المعدة والرامية الى إصلاح وتطوير القطاع الصحي ومجابهة التحديات التي تقف حائلا دون النهوض بالقطاع الصحي بالتوافق مع الحاجة المتزايدة للرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين كافة".

وتابع البيان أنه "إستكمالا لمحاور الاجتماع تم عرض التقرير الخاص بوزارة التجارة المتعلق برؤيتها الاستراتيجية وخطة التجارة الخارجية الرامية الى تنظيمها وإزلة المظاهر السلبية التي تعتري القطاع وتوجيهها نحو تحفيز وتطوير القطاعات الإقتصادية في البلد ودعم القطاع الخاص تحقيقاً للتنوع الإقتصادي والتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل".

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