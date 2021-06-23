ميسي يقبل الاستمرار مع برشلونة

2021/06/23 | 15:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن نجم المنتخب الأرجنتيني وقائد برشلونة، ليونيل ميسي، وافق على تجديد عقده مع النادي الكتالوني.وحسب الصحفي الإسباني ميغيل ريكو، فإن ميسي وافق على تجديد عقده لمدة عام واحد مع برشلونة، على أن يوقع على عقد لمدة عام آخر في نهاية الموسم المقبل.ويعود سبب توقيعه لعقد إضافي مع […]

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